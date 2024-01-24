F.Bahçe Başakşehir’e konuk

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Pazar günü Samsunspor'a karşı puan kaybeden sarı-lacivertliler, bu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yolunda üst üste puan kaybı yaşamak istemiyor. İki ekip lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 17 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-0 kazanmıştı.

DIŞARDA YENİLMEDİ

Kanarya, deplasmanda 10 maça çıktı ve 9 galibiyet 1 beraberlikle 28 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Sarıkırmızılılarda Samsun maçında sakatlanan Fred, Becao, Djiku, Osayi-Samuel, Zach ve Crespo bugün kadroda olmayacak.