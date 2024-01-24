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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Başakşehir’e konuk

F.Bahçe Başakşehir’e konuk

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında bugün RAMS Başakşehir’e konuk oluyor.

HABER MERKEZİ
F.Bahçe Başakşehir’e konuk

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Pazar günü Samsunspor'a karşı puan kaybeden sarı-lacivertliler, bu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yolunda üst üste puan kaybı yaşamak istemiyor. İki ekip lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 17 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-0 kazanmıştı.

DIŞARDA YENİLMEDİ

Kanarya, deplasmanda 10 maça çıktı ve 9 galibiyet 1 beraberlikle 28 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Sarıkırmızılılarda Samsun maçında sakatlanan Fred, Becao, Djiku, Osayi-Samuel, Zach ve Crespo bugün kadroda olmayacak.

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