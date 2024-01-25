Fenerbahçe son nefeste

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i uzatmada bulduğu golle yenerek hata yapmadı: 0-1. 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Dzeko, arka direkte topu kontrol ederek içeriye pasını aktardı. Tadic'in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta top auta çıktı. 41'de Krunic'in pasında Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şutta kaleci Volkan gole izin vermedi. 44'te Dzeko'nun sağdan pasında Tadic, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert şutta topu az farkla yandan auta attı. 45+2'de Figueiredo, orta sahada Serdar Aziz'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DZEKO DİREĞE TAKILDI

56'da Ferdi'nin soldan verdiği pasta penaltı noktasına yakın bölgede topu kontrol eden Szymanski, Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan başarılıydı. 90'da Szymanski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Onur Ergün'ün eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 90+3'te itiraz nedeniyle sarı kart gören Keny, 1 dakika sonra itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. 90+4'te Batshuayi atışı gole çevirdi. 90+7'de Cengiz, Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top direkte patladı. Maç 1-0 sona erdi.

SAHA KARIŞTI

Hakem abdülkadir Bitigen'in maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe lehine çaldığı penaltı kararı sonrası saha karıştı. Başakşehir'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Philippe Keny itirazları nedeniyle 1 dakika arayla iki sarı görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 9 kişi bıraktı. Başakşehirliler maç sonunda karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yoğun tepki gösterdi. Saha içinde bekleyen hakemin yanına giden Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip hakeme kararlarından dolayı itirazlarda bulundu.

KARTAL'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Yılport Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlıkları bulunan Leonardo Bonucci ile Fred Rodrigues'i kadroya dahil edemedi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Serdar Aziz ile Rade Krunic'i 11'de değerlendirdi