Fener’den müthiş dönüş

Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'i mağlup eden lider Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü de yendi ve ikide iki yaptı: 2-1. 12. dakikada Cephas, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi. 13'te Tolga atışı gole çevirdi: 0-1. 20'de Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direği dibinden filelerle buluştu: 1-1. 32'de Dzeko, topu içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir noktadan Cengiz'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 35'te Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesi sonrası üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

2. YARI GOL SESİ ÇIKMADI

53'te İsmail Yüksek'in sol taraftan içeriye yerden çevirdiği topta Dzeko'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. 70'te Dzeko'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 90+2'de Emre Mor'un kendi yarı alanında aldığı topla ilerleyip ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta kaleci Bahadır, meşin yuvarlağa izin vermedi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Emre'nin yine vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çıkardı. Maç 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti.

ÇAĞLAR DA MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, Ankaragücü müsabakasını tribünden takip etti. Daha önce yeni takım arkadaşlarıyla tanışan milli futbolcu, tribündekini yerini aldı ve karşılaşmayı takip etti. Çağlar'ın altyapıdan beri yakın arkadaşı olan Cengiz'in attığı gollerden sonra büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.

DJİKU 5 MAÇ SONRA DÖNDÜSONRA

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, 5 maçın ardından ilk 11'de yer aldı. Son olarak Galatasaray maçında forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, daha sonra milli takımın yolunu tutmuştu. RAMS Başakşehir müsabakasının olduğu gün Türkiye'ye dönen ve kadroya dahil edilen Djiku, maçta ise forma giymemişti.

CENGİZ YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Cengiz Ünder attığı iki golle yıldızlaştı. 20. ve 32. dakikalarda rakip fileleri sarsan milli futbolcu galibiyette başrolü oynadı. Daha önce 4-3 kazanılan Kayserispor maçında bir ve 5-1 kazanılan İstanbulspor müsabakasında dört gol atan tecrübeli futbolcu, sarılacivertli forma altında yedi gole ulaştı. Cengiz'in iki de asisti bulunuyor.

KARTAL'DAN KADROYA AYAR

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Jayden Oosterwolde'yi kadroya alamazken, İrfan Can Kahveci'yi yedek oturttu. Kartal, Oosterwolde'nin yerine Alexander Djiku'ya görev verirken, İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder'i tercih etti.