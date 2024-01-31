Fenerbahçe’de iki ayrılık daha

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar da sürüyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo'nun yeni adresi netleşti. Portekizli yıldız, satın alma opsiyonuyla Rayo Vallecano'ya transfer oluyor. Alınan bilgiye göre sağlık kontrolleri için Madrid'e giden Crespo'nun maaşının tamamı Rayo Vallecano tarafından karşılanacak. İspanyol ekibi ayrıca Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuna da sahip. Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

BARTUĞ SİVASSPOR'DA

Öte yandan 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz da Sivasspor'a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullandı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maçta 126 dakika forma giyen Bartuğ Elmaz, 1 asist yaparken 1 de sarı kart gördü.

YERLİ GOLCÜ HAREKATI

Fenerbahçe ara transfer döneminde hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Umut Nayir'in Pendikspor'a gitmesinin ardından sarı-lacivertliler bu takımda oynayan genç golcü Erencan Yardımcı'yı gündemine aldı. Oyuncuyla ilk teması kuran yönetimin, kulübüyle de masaya oturacağı öğrenildi.