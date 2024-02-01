F.Bahçe’den Enes sürprizi

Trendyol Süper Lig'de forvet hattında Edin Dzeko, Batshuayi ve Tadic'i desteklemek için yerli golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni rotası İspanya oldu. Yönetimden ileri uca yerli bir isim alınması talebinde bulunan teknik direktör İsmail Kartal'ın hedefindeki futbolcunun Enes Ünal olduğu iddia edildi. İspanya'da Getafe forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için yönetim devreye girdi. İspanyol temsilcisi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Kulübünün bonservisinde sorun çıkarması halinde ise sarı-lacivertliler kiralama formülünü devreye sokacak. Bursaspor altyapısında yetişen ve kariyerine 2015 yılından bu yana Avrupa'da devam eden Enes, Manchester City, Genk, Breda, Twente, Villarreal, Valladolid gibi ekiplerde de forma giydi. Futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro'yu buluyor.

MİGUEL CRESPO RESMEN İSPANYA'DA

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.