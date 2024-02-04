Fenerbahçe’de Koç bırakıyor

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan şubat ayı toplantısı dün gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüpteki geleceği ile ilgili belirsizliğe noktayı koyarak başkanlık koltuğunu bırakacağını açıkladı. Haziran ayında seçimli genel kurul olduğunu hatırlatan Ali Koç, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" dedi. Başkan Koç, haziran ayındaki seçimde adaylığı söz konusu olan Sadettin Saran'ı işaret ederek seçimle ilgili yorumda bulundu. Koç, "Sadettin Saran'a kesinlikle devam etmeyi düşünmediğimi, o yüzden aday olmasının iyi olacağını söyledim. Kendisine imza toplaması gerektiğini ilettik. Şu ana kadar bu imzayı toplayan tek isim Sadettin Saran'dır. Biz bir an önce adayların çıkmasını istedik" dedi.

ASLAN'A GÖNDERME YAPTI

Ezeli rakipleri Galatasaray'a da değinen Koç, "Rakibimiz olağanüstü bir yeteneğe sahip; algı oluşturma yeteneğine sahipler. Riyakarlık, üzülme, çekinme olmayan bir camia. Biz spor kulübüyüz, onlar şu anki haliyle futbol kulübüdür" ifadelerini kullandı.