F.Bahçe’den yeni rekor

SÜPER Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'dan liderliği tekrar geri almayı başaran Fenerbahçe, 24. haftalar itibarıyla da yeni bir rekora imzasını attı. Kanarya, daha önce 2004-2005'te 24. haftayı 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile kapatarak 62 puanla tamamlamıştı. Dün İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, Akdeniz temsilcisi karşısında 3 puanı alarak 63 puana ulaştı ve kulüp tarihi açısından bu süreçteki en iyi puanını topladı.

RYAN KENT ŞOKU YAŞANIYOR

Önceki gün Samsunspor'u, deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray, 1999- 2000'deki ligin en iyi 24. hafta performansını (63 puan) tekrarlamıştı. Aslan'ın ardından Kanarya da bunu başardı. Öte yandan sarılacivertlilerde Ryan Kent şoku yaşanıyor. Kent'in hem son yaşananlar hem de maaşını alamaması nedeniyle FIFA'ya başvuracağı öne sürüldü. Bilindiği gibi Kent kadroda düşünülmediği için Fenerbahçe yöneticileri oyuncuyu başka takımlara göndermek istiyordu.