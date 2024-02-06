Batshuayi sürprizi

Süper Lig'de lider Fenerbahçe iç transfere yöneliyor. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Belçikalı oyuncu Euro 2024'ü düşünerek ayrılmaya çok yaklaştı. Hatta ülkesi dahil pek çok takımla da görüşme yaptı. Önce İsmail Kartal sonra Edin Dzeko ile görüşmesi takımda kalmasını sağladı. Gollerine devam eden Belçikalı hücumcu şimdi de sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da konsantre olduğu zaman neler yapabileceğini bildiği Batshuayi'nin sözleşmesinin uzatılmasına sıcak bakıyor.

OPSİYON DEVREYE GİREBİLİR

Fenerbahçe yönetimi de bu konuyu değerlendirmeye almaya hazırlanıyor. Batshuayi'nin sözleşmesinde opsiyon hakkı var. İki taraf arasında psiyonun şartları ile ilgili bir görüşme yapılması hakkında düşünceler dolaşmaya başladı.

DZEKO'YA TERAPİ

Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra çıktığı 5 maçta gol atamayan Edin Dzeko'nun moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Kendini suçlu hisseden Boşnak yıldızla İsmail Kartal'ın dün görüşme yaptığı ve moral aşıladığı gelen bilgiler arasında. Dzeko, bu sezon 29 maçta 20 gol attı.