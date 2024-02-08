F.Bahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 16'da sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan'ın Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 17'de Batshuayi penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 26'da Jevtovic'in şutu Osterwolde'den döndü, VAR incelemesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi. 27'de Maxim'in kullandığı penaltıda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. 31'de Mert Hakan'ın kullandığı kornerde Nita'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Batshuayi farkı 2'ye çıkardı. 44'te Furkan Soyalp'in uzaktan sert şutu üst direkten döndü.

SKORU DEĞİŞTİREMEDİLER

İkinci yarıda iki ekip de tempoyu düşürmedi ancak aradıkları golü bulamadı. 66'da rakibinden sıyrılan Markovic'in yerden şutu savunmadan döndü. 72'de Bikel'in ortasında arka direkte Badji'nin boş pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti. 81'de Mustafa'nın uzak köşeye plasesini kaleci İrfan kornere çeldi. 83. dakikada İrfan Can'ın ortasında Batshuayi'nin göğsüyle indirdiği topa kale önünde Mert Hakan'ın şutunu kaleci çıkardı. Kalan dakikalarda çabalar sonuç vermedi ve Fenerbahçe 2-0'lık skorla turu geçen taraf oldu.

TİAGO ÇUKUR ÜMRANİYESPOR'DA

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Tiago Çukur'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu başında 4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Tiago, sezonun ilk yarısını Belçika 1. Lig ekibi Beveren'de geçirmişti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremler, bu felaketten etkilenen Gaziantep'te unutulmadı. Maçta kronometreler 4.17'yi gösterdiği sırada sirenler çaldı ve sahaya karanfiller atıldı, hayatını kaybedenler anıldı. Maç öncesinde de iki takım futbolcuları ısınmaya "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı tişörtlerle çıktı.