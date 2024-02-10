Kanarya’da Fred hırslandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı bireysel idmanlara başlarken, eski gücüne geri dönmek için yoğun tempoda çalıştığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu 19 Şubat'ta da takım antrenmanlarına katılacak. Trendyol Süper Lig'de 21 Ocak'ta oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun hemen tedavisine başlanmış, geçtiğimiz günlerde de düz koşulara başlamıştı. 19 Şubat'a kadar bireysel idmanlarına devam edecek olan tecrübeli oyuncunun eski gücünde geri dönmek için çok sıkı çalıştığı öğrenildi. Takım arkadaşlarından daha fazla uzak kalmak istemeyen Fred'in 25 Şubat'ta Kasımpaşa ile Süper Lig'de oynanacak mücadelede kadroya alınacağı bildirildi. Fred Fenerbahçe'de Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 20 maçta bin 657 dakika şans bulurken 5 asistle skor katkısı da verdi.