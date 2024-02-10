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Haberler Fenerbahçe Serdar resmen Fener’de

Serdar resmen Fener’de

Sarı-lacivertli İstanbul ekibi, yerli forvet arayışlarında sona geldi ve Serdar Dursun’u kadrosuna kattı.

HABER MERKEZİ
Serdar resmen Fener’de
Fenerbahçe'de yerli forvet arayışı son buldu. Sarı-lacivertliler, Umut Nayir'in Pendikspor'a gitmesinin ardından o boşluğu eski futbolcusu Serdar Dursun'la doldurdu. Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekibe sezon sonuna kadar kiralık olarak döndü. Serdar Dursun daha önce forma giydiği dönemde Fenerbahçe'de 64 karşılaşmada sahaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 19 gol, 9 asist üretti. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Dursun, Karagümrük formasıyla sahaya çıktığı 22 Süper Lig karşılaşmasında 3 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro. Yıldız futbolcu, sezon başında sarı-lacivertli kulüpten Karagümrük'e transfer olmuştu. Böylece Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın elinde forvet hattında Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun üçlüsü oldu.
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