Basketbolda Türkiye Kupası’nı Fenerbahçe Beko kazandı

Konya'da düzenlenen ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, A. Efes'i 80-67 yenerek kupanın sahibi oldu.
Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 3, Nigel Hayes 12, Emre Ekşioğlu 4, Nick Calathes 10, Johnathan Moltey 15, Şehmus Hazer 3, Scottie Wilbekin 18, Tarık Biberovic 8, Marko Guduric 7
Başantrenör: Sarunas Jasievicius
A. Efes: Shane Larkin 17, Elijah Bryant 15, Erten Gazi 2, Tibor Pleiss 2, Ercan Osmani 7, Will Clyburn 16, Darius Thompson 5, Erkan Yılmaz 3
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. periyot: 26-20 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-35 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 63-49 (Fenerbahçe lehine)
5 faulle oyundan çıkan: Tarık Biberovic (Fenerbahçe )