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Haberler Fenerbahçe Basketbolda Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

Basketbolda Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

ING Erkekler Türkiye Kupası finali Konya'da yer alan Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynandı. Fenerbahçe Beko, A. Efes’i 80-67 yenerek kupanın sahibi oldu.

İHA
Basketbolda Türkiye Kupası’nı Fenerbahçe Beko kazandı

Konya'da düzenlenen ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, A. Efes'i 80-67 yenerek kupanın sahibi oldu.

Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 3, Nigel Hayes 12, Emre Ekşioğlu 4, Nick Calathes 10, Johnathan Moltey 15, Şehmus Hazer 3, Scottie Wilbekin 18, Tarık Biberovic 8, Marko Guduric 7

Başantrenör: Sarunas Jasievicius

A. Efes: Shane Larkin 17, Elijah Bryant 15, Erten Gazi 2, Tibor Pleiss 2, Ercan Osmani 7, Will Clyburn 16, Darius Thompson 5, Erkan Yılmaz 3

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. periyot: 26-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-35 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 63-49 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle oyundan çıkan: Tarık Biberovic (Fenerbahçe )

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