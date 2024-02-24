Haydi Fener

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine gruplarını ilk sırada tamamlayarak direkt son 16 turuna yükselen 8 takımın yanı sıra, Play-Off turundaki rakiplerini eleyen 8 takım katıldı. Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, seri başı olduğu bu turda Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı 7 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Bu eşleşmenin rövanşında ise Fenerbahçe, rakibini 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek. Diğer eşleşmeler şu şekilde; Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya), Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere), Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan), Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa), Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya), Olympiacos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail).

LİGDE RAKİP K.PAŞA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında bugün saat 19.00'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. 26 haftada 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip topladığı 67 puanla Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 39 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Fred'in durumu belirsizliğini koruyor. Son çekilen MR'ı temiz çıktıktan sonra antrenmanlara başlayan Brezilyalı oyuncu için son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.