Kupa şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Süper Lig'de mücadele eden 8 takımın mücadele edeceği çeyrek finaller, bugün tek maçla start alacak. Ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bugün saat 20.45'te Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Müthiş mücadeleyi atv canlı olarak ekranlara getirecek. Çeyrek finallerde tüm maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ligde üst üste 2 galibiyet alarak şampiyonluk yarışını sürdüren Kanarya, oynadığı son 17 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

DZEKO VE TADİC'E İZİN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yıldız oyuncuları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile ilgili flaş bir karara imza attı. Yaşı nedeniyle kas yorgunluğu yaşayan Edin Dzeko'ya İsmail Kartal'dan özel izin çıktı. Haftada en az 1 gün eksik idman yapması gündemde olan 38 yaşındaki oyuncu için fitness idmanları da tarih oldu. Boşnak oyuncunun kaslarının iflas etme riski Kartal'ı bu kararı almayı itti. Dzeko gibi Dusan Tadic de benzer şekilde alarm veriyor. Sırp oyuncu fizik idmanlarına çıkacak ancak kendisine Dzeko gibi çok fazla yük bindirilmeyecek. Ayrıca ekstra idmanları da kaldırıldı. Ekstra idmanları kaldırılan iki oyuncunun diyet programları da yenilendi.