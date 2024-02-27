MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Saat 20.45'te başlayan karşılaşma ATV'de canlı olarak yayınlanıyor. Maçı Bahattin Şimşek yönetiyor.
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü:
MKE Ankaragücü:Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.