Fener veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 9'da Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunu Ertaç köşeden kornere çeldi. 10'da Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta takım arkadaşı Ali Kaan'a çarpan top yükseklik kazanarak kalecinin üzerinden ağlara gitti: 1-0. 33'te kendi sahasından aldığı topla rakiplerini geçen Chatzigiovanis'in plasesi köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

İkinci yarıda Fenerbahçe oyuncu değişiklikleriyle baskısını artırmak isterken, Ankaragücü ise kontra ataklarla etkili oldu. 59'da Ferdi'nin kısa düşen pasında araya giren Morutan'ın şutunu İrfan Can çıkardı. 86'da İsmail'in ortasında Ferdi'nin şutu kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı. 87'de savunma arkasına sarkan Macheda'nın pasında Rodrigues topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR'da incelenen pozisyonda ofsayt olmadığı anlaşılınca skor 3-0 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ankaragücü 3-0 ile turu geçer taraf oldu.

KARTAL İLK 11'DE ROTASYONA GİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın 11'inden 8 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Bonucci, Osayi Samuel, Zajc, Szymanski ve Batshuayi'ye şans tanıdı. Son maçın ilk 11'inde oynayan Tadic, Cengiz ve Krunic ise dün de sahaya ilk 11'de çıktı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 11 resmi maç kaçıran ve geçen hafta da sakatlığı nedeniyle oynayamayan Osayi Samuel de bu maçla formasına kavuşmuş oldu.