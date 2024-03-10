Fener hata istemiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor. Fenerbahçe, Pendik karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Becao, King, İrfan Can ve Çağlar zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA KÖTÜ TABLO

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 14 maça çıktı. Sarılacivertliler, 10 müsabakada galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kanarya'da ayrıca 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde; Batshuayi, Tadic, Szymanski, Cengiz ve Becao sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

KANARYA 18 GÜNDE 6 MAÇ YAPACAK

Avrupa'da tur kapısını aralayan Fenerbahçe milli aradan sonra 18 günde zorlu 6 karşılaşmaya çıkabilir. Sarı-lacivertliler, 3 Nisan-21 Nisan arasında 6 maç yapacak. Kanarya Trendyol Süper Lig'de 3, TFF Süper Kupa'da 1 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalde 2 müsabakada boy gösterecek. Kanarya bu süreci hasarsız geçmek için milli arayı iyi değerlendirecek.