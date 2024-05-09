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Haberler Fenerbahçe Yıldırım: Aday değilim

Yıldırım: Aday değilim

HABER MERKEZİ
Yıldırım: Aday değilim
FENERBAHÇE eski Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayından yapılması planlanan olağanüstü genel kurul ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım başkan adaylığı ile ilgili, "Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.
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