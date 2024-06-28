Mourinho’nun istediği oldu

EURO 2024'te grup aşaması tamamlanırken Fenerbahçe'de görev başına gelen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun isteği gerçekleşti. Jose Mourinho'nun EURO 2024'te forma giyen 8 öğrencisinin erkenden dönmesi için "Umarım erkenden elenip aramıza katılırlar" demişti. Mourinho'nun dileği gerçek oldu. Polonya forması giyen Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanlığını yapan Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic için macera grup aşamasında sona erdi. Maçların ardından 15 günlük tatile çıkan futbolcular, Avusturya kampında takıma dahil olacaklar. Sarı-lacivertliler, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sonrasında İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.