Fenerbahçe karar verecek

Michy Batshuayi'nin G.Saray ile anlaşması sonrası hücum hattına takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iki golcüyü yakın takibe aldı. Sarı-lacivertliler golcü transferinde Premier Lig devi Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez için ısrarcı davranırken bu iddia büyük ses getirdi. Uruguaylı yıldızı kiralamanın yıllarını arayan Kanarya. Jose Mourinho'nun da transfer edilmesini istediği yıldız golcü için tüm şartları zorlamaya kararlı. Son iki sezondur Liverpool'da görev yapan 25 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de geçen sezon 11 gol 8 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Sarı-lacivertlilerin listesindeki bir diğer adayın ise Faslı golcü Youssef En-Nesyri olduğu öğrenildi. Yönetim 27 yaşındaki golcü oyuncu için ısrarlı takibinin sürdürürken başarılı oyuncunun İspanya temsilcisi ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona erecek. İspanya'da Sevilla forması altında geçtiğimiz sezon 41 karşılaşmaya çıkan ve 20 gol atan sol ayaklı forvet, kırmızı- beyazlı forma ile toplam 196 mücadelede 73 gol atarken 7 asist yapmayı başardı. Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta içerisinde golcü konusu netleştirmesi bekleniyor.