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Haberler Fenerbahçe Kartal’a kötü haber

Kartal’a kötü haber

HABER MERKEZİ
Kartal’a kötü haber

GABRİEL Paulista ve Rafa Silva gibi yıldız isimleri renklerine bağlayan Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Angel Di Maria hesabı ise tutmadı. Radio Continental'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Di Maria'ya sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi, yıldız futbolcu tarafından reddedildi. Tecrübeli ismin, siyah-beyazlı ekibin kurmayları ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geldiği ve masada anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı. 36 yaşındaki hücum oyuncusunun, futbola başladığı kulüp olan Rosario Central'e geri döneceği ileri sürüldü.

Kariyerinde Real Madrid, Manchester United, PSG ve Juventus gibi dev kulüplerin formasını giyen yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Benfica forması ile 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Bu arada Beşiktaş Futbol Takımı, Slovenya kampı için İstanbul'dan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, kara yoluyla Slovenya'nın Maribor kentine geçecek ve 20 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

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