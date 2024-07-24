En-Nesyri geliyor

FENERBAHÇE, uzun süredir yolunu gözlediği Youssef En- Nesyri'ye sonunda kavuşuyor. Sarı-lacivertli yönetimin, tüm mesaisini harcadığı Faslı golcünün İstanbul'a inmesine az bir süre kaldı. Futbolcu kulübü Sevilla'nın son idmanına katılmadı. İspanyol Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı" ifadelerini kullandı.

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FASLI oyuncu ile yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalanacak. En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Faslı golcünün bugün sağlık kontrolü ve imza töreni için İstanbul'da olması bekleniyor.