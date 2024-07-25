Fener’de mutlu son

ŞAMPIYONLAR Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen Fenerbahçe, golcü transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kurmaylar, uzun süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Youssef En-Nesyri'nin transferini dün resmen açıkladı. Yönetimin dün KAP'a bildirdiği yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En- Nesyri'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

KULÜP SERVET ÖDEYECEK

FASLI golcü dün İspanya'dan özel uçakla yola çıkarak akşam üzeri İstanbul'a geldi. F.Bahçe'ye 4 yıllık imza atacak 27 yaşındaki futbolcu için Sevilla'ya 18 milyon Euro ödeyecek, kendisine de senede 4 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile özdeşleşmiş olan gol sevincini Jose Mourinho'nun yaptığı görsel paylaştı.

BOŞNAK YILDIZ DZEKO İSVİÇRE'DE ŞOV YAPTI

F.BAHÇE'NIN, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda Lugano'yu 4-3 yenerek avantaj elde ettiği maçta hat-trick yapan Edin Dzeko, performansıyla alkış aldı. Boşnak yıldız attığı gollerle teknik adam Mourinho'ya 'Ben buradayım' mesajını verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDEN WESLEY'E 18 MİLYON

FENERBAHÇE, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın sıradaki hedefi Corinthians'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley. Futbolcu için Brezilya ekibiyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin 18 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

SAMET AKAYDIN TAKIMDA KALIYOR

FENERBAHÇE'NIN Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli oyuncu Samet Akaydin'in, takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Geçen sezon ara dönemde o ara Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak sarı-lacivertlilere geri dönen 30 yaşındaki savunmacı, son olarak Lugano maçı kafilesine dahil edilmemişti. Akaydın'ın menajeri Ender Yurtgüven, "Mario Branco bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi" şeklinde konuştu.