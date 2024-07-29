Ferdi’ye rekor teklif

Süper Lig'de şampiyon olacak bir kadro için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yıldızına veda edebilir. EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için bazı takımların ısrarı sürüyor. Milli takımdaki başarılı oyununun ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun kesinlikle takımda kalmasını istediği genç yıldıza İngiltere'den ciddi bir teklif var.

'KAL' DEDİ

Hem sarılacivertlilerde hem de ay-yıldızlı formayla gösterdiği performansla sezona adeta damga vuran Ferdi için Brighton'ın rekor teklif yaptığı öne

sürüldü. Alınan bilgilere göre, Borussia Dortmund ile Manchester United'ın da ilgilendiği sol bek için İngiliz ekibinin daha önce ilettiği 27 milyon Euro'luk teklifini 33 milyon Euro'ya çıkardığı kaydedildi. Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu'nun takımda tutulması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla 200 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 22 asistlik performans sergiledi.

GİDERSE REKOR OLACAK

Sarı-lacivertliler başarılı oyuncusu Ferdi'yi göndermeye sıcak bakmazken, yapılan son teklifin kabul edilmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbolunun satış rekoru da kırılmış olacak. Bu rekor geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'a ait.

EN-NESYRİ İÇİN ÖZEL MADDE

İSPANYA basını, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesi ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Diario De Sevilla gazetesinde yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, En-Nesyri'yi satarsa sözleşmeye konulan bir madde devreye girecek. Sarı-lacivertliler bir sonraki satıştan Sevilla'ya yüzde 10 pay ödeyecek. Jose Manuel Rodriguez imzalı habere göre Fenerbahçe son gün bu hamle ile Sevilla'yı ikna etmeyi başardı.