Fenerbahçe turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk etti. 7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 17'de Aliseda kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi. 25'te Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti. 41'te Dzeko'nun ortasında Szymanski'nin indirdiği topa Ferdi'nin gelişine sert şutu üstten auta çıktı ve ilk yarı 0-1 sona erdi.

KAPTAN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda Fenerbahçe topa daha çok hakim oldu ve üst üste pozisyonlara girdi. 59'da sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan'ın penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Edin Dzeko, kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1. 67'de Ferdi'nin sol çaprazdan plasesini kaleci çeldi. 72'de Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Çağlar'ın yakın mesafeden şutu direğe çarparak auta gitti. 90'da sağdan hareketlenen İrfan Can'ın arka direğe pasında topla buluşan Dzeko'nun şutunu kaleci kornere çeldi. 90+3'te İrfan Can'ın arka direğe ortasında Tadic'in içeriye çevirdiği topu Szymanski boş kaleye gönderdi ve Fenerbahçe 2-1'lik galibiyetle turu geçti.

MOURİNHO'DAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Özellikl Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı. Deneyimli teknik adam, İsviçre'de oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı Ryan Kent yerine Ferdi Kadıoğlu'na şans verdi. Sakatlığını atlatan yeni transferlerden Allan Saint-Maximin de sarılacivertlilerin kadrosunda yer aldı.

FERDİ SOL AÇIKTA

Fenerbahçe'nin milli sol beki Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda özellikle hücum varyasyonlarında gösterdiği etkili performansın ardından kendi takımında da ileriye geçti. Başarılı oyuncu, Lugano karşısında maça sol açıkta başladı. Teknik direktör Mourinho, milli oyuncuların hazır olmadığı ilk maçta bu pozisyonda Ryan Kent'i görevlendirmişti. Deneyimli teknik adam, ilk maçta sonradan oyuna soktuğu Ferdi'yi, bu maçta hücumda değerlendirdi.

FRED SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı futbolcu Fred sakatlandı. Mücadelenin 26. dakikasında Antonius Papadopoulos ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan tecrübeli oyuncu, yerde kaldı. Saha kenarında sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna dönen 31 yaşındaki futbolcu, kendisini bir süre denedi ancak oyuna devam edemedi. Fred, karşılaşmanın 31. dakikasında yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.