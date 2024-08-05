Fener’de Cengiz yolcu

FENERBAHÇE'DE Cengiz Ünder'in takımdan ayrılması gündeme gelirken, Fransa'dan sarı-lacivertli ekibe kiralama teklifi geldiği öğrenildi. Fransa Ligue ekiplerinden Stade Brest, Cengiz Ünder'i kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sağ forvet olarak kullandığı Steve Michel Mounie'yi Augsburg'a kaptıran Fransız ekibinde Teknik Direktör Eric Roy, Beninli futbolcudan doğan boşluğu Cengiz Ünder ile doldurmak istiyor. Kiralama sözleşmesine 10 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiremezse, futbolcuyu tek taraflı opsiyonla kiralama yoluna gideceği iddia ediliyor.

Sarı-Lacivertiler zorunlu satın alma opsiyonu kabul edilirse kiralama ücreti talep etmiyor. Aksi durumda ise 1.5 milyon Euro kiralama ücreti talep edildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti. Bu arada drta saha bölgesinde takviye yapmayı planlayan Kanarya, 29 yaşındaki Tomas Soucek için devreye girdi. West Ham United'da orta saha bölgesinde kalabalık nedeniyle forma şansı azalan Tomas Soucek'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.