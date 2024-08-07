Zamana ihtiyacı var

YENİ sezona Avrupa'da Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıyla start veren Fenerbahçe, Fransa'da avantajlı bir skor almak için çıktığı karşılaşmada Lille'e 2-1 yenildi, turu İstanbul'a bıraktı. Sarı-lacivertliler, mücadelede ilk 10 dakikaya istekli başlasa da kalesinde gördüğü erken golün ardından oyunun hakimiyetini rakibine kaptırdı. İstediği pas bağlantılarını gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, orta sahada oldukça dirençsiz bir görüntü verdi. Sarı-lacivertlilerde Fred'in yokluğunda bu maç orta saha transferinin zorunluluğunu gözler önüne serdi. Livakovic ise kalede devleşti, farkın açılmasını önledi. İkinci yarıda Fenerbahçe biraz daha hareketlendi. İrfan Can'ın harika golüyle eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ilk yarıdaki oyununa göre daha fazla üstünlük kurdu ancak yine şanssız bir golle geriye düştü. Hazır olması için hala zamanı ihtiyacı olduğunu gösteren Fenerbahçe, buna rağmen turu İstanbul'da geçecektir.