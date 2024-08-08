Fenerbahçe saldırıyor

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıracak transfer girişimlerinde bulunuyor. Bir süredir G.Saray'ın da listesinde bulunan Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan için temaslarını sürdüren Kanarya'nın Katalan kulübüne 20 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği ileri sürüldü. İlkay için G.Saray dışında Suudi Arabistan'dan da tekliflerin geldiği bilinirken bu transferde hangi kulübün güleceği merakla bekleniyor.

PSG İLE YAKIN TEMAS KURULDU

Sarı-lacivertli ekip, ayrıca Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol orta saha Carlos Soler'i de markajına aldı. Önceki gün oynanan Lille maçında önce İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Başarılı orta saha PSG formasıyla 28 resmi maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Carlos Soler'in kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

İRFAN CAN'A ÇİFTE TALİP

Fenerbahçe'nin Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda frikikten gol atan İrfan Can Kahveci için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. 29 yaşındaki oyuncu için Fransa'dan Monaco, İtalya'dan ise Lazio'nun devrede olduğu iddia edildi. İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi 2025 yılı Haziran ayında sona erecek.