Ilıcalı’dan saldırı açıklaması

Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'ye konuk olduğu maçta Başkan Ali Koç'a yönelik saldırı sonrası, sarı-lacivertli ekibin Asbaşkanı Acun Ilıcalı da bir TV kanalına açıklama yaptı. Ilıcalı, "Göztepe taraftarlarını takdir ediyorum. Anlattığım olaylar bir camiayı bağlamaz. Başkanda kural ihlali olabilir ama o anda kural ihlalini takmamış olabilir. 2-0 galibiz zaten ve gerilim yaratacak durumumuz yok Göztepelilere sesleniyorum, 10-20 kişi Göztepe'yi temsil etmez. Fenerbahçe olarak soruyorsanız da bize karşı kumpas var burada" yorumunu yaptı. Acun Ilıcalı'nın bu sözleri dün sosyal medyada çok konuşuldu.

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Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçında yaşanan olaylara dair dün bir açıklama daha yaptı. Kulüp Ali Koç'u iten Fatih Özkan'ın suç dosyasının kabarık olup olmadığını ve kendisinin nasıl saha kenarında olduğunu sorarak, "Bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?" denildi.