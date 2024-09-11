Fenerbahçe’de İsmail telaşı

MILLI ara sonrası Süper Lig maratonuna Kasımpaşa maçıyla devam edecek olan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek endişesi yaşanıyor. Milli Takım'ın İzmir'de İzlanda ile oynadığı Uluslar Ligi maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen başarılı orta saha oyuncusunun durumu netleşmedi. Topsuz alanda kendini yere bırakan oyuncunun adale problemi yaşadığı belirtilirken, ligde Kasımpaşa maçında forma giyip giymeyeceği ise bugün çekilecek MR sonucunda belli olacak. Yine milli takım kampında gribal ve bağırsak enfeksiyonu geçiren ve son İzlanda maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün durumunun ciddi olmadığı ve Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda olabileceği öğrenildi.