Yeniler sınıfta kaldı

SÜPER Lig'deki rekor yenilmezlik serisi evinde Galatasaray karşısında sona eren Fenerbahçe'de yeni transferler sınıfta kaldı. Özellikle Youssef En-Nesyri'nin Galatasaray karşısında kaçırdığı gol pozisyonları tepkilere neden oldu. Büyük umutlarla kadroya katılan Faslı oyuncu, üst üste 4. maçında da gol sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kaçan bu fırsatlar sonrası En-Nesyri'ye sosyal medyada sert eleştiriler yöneltti.

FORMAYI UNUTTULAR

Fenerbahçe'de yine sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın gibi yerli yıldızlar ise formayı unuttu. Jose Mourinho, son haftalarda bu isimlere forma şansı vermedi. Özellikle beklentilerin büyük olduğu ve Galatasaray'ın da istediği Oğuz Aydın 3 resmi maçta sadece 22 dakika süre alabildi. Aynı şekilde Cenk Tosun da 4 resmi maçta 54 dakika sahada kalabildi. Cenk, ligde ise 2 maçta 9 dakika oynadı. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesine karşın sezonun ilk transferi olan Levent Mercan tamamen geri planda kaldı. Levent bu sezon şimdiye kadar sadece bir lig maçında 9 dakika forma şansı bulabildi. Yeni transferlerde sadece Saint-Maximin şu ana kadarki performasıyla beğeni toplayabildi.