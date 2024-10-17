İrfan Can alarmı

FENERBAHÇE'DE sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İrfan Can Kahveci için alarmı verildi. A Milli Takım'ın 1-0 kazandığı Karadağ ve 4-2 kazandığı İzlanda maçlarında parlayan isimlerden biri İrfan Can Kahveci oldu. Samsun'da Karadağ önünde 3 puanı getiren milli yıldız, İzlanda önünde de kilidi açan isim oldu. İrfan Can'ın gösterdiği bu performans sonrası özellikle İspanyol kulüplerinin harekete geçtiği ifade edildi. Milli yıldız, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için devre arasında istediği kulüple anlaşabilir ve bedelsiz olarak ayrılabilir.

ÇIKIŞ OPSİYONU OLACAK

İrfan Can Kahveci'ye gözünü diken takımlar arasında Rennes, Marsilya ve Beşiktaş da var. Fenerbahçe yönetimi ise İrfan Can'ı kaybetmek, en azından bedelsiz bırakmak istemiyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirilmesinden sonra yedek kulübesine çekilen hücum oyuncusunun temsilcisi, önümüzdeki günlerde görüşmeye çağrılacak. Kontrata Avrupa kulüpleri için çıkış opsiyonu konulmasına kesin gözüyle bakılıyor.