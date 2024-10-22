Fenerbahçe’ye iki kötü haber

SAMSUNSPOR deplasmanında puan kaybederek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'ye sakatlanan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'den de kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı. Oosterwolde'nin sakatlığının ciddi olduğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Cengiz Ünder'in ise en az 3-4 hafta forma giyemeyeceği ön görülüyor.