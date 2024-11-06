İrfan Can’dan kötü haber

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.

ÜÇÜNCÜ SAKATLIK OLDU

Sarı-laciverlilerde böylece Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in ardından sakatlar listesine İrfan Can da eklendi. Milli oyuncunun AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyeceği, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.