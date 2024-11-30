Fener hayata döndü

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımını 2-1 yenerek hayata döndü. Ligde farklı Kayserispor galibiyetinin moraliyle zorlu 90 dakikaya çıkan Kanarya, Avrupa Ligi'ndeki 2. galibiyetini alırken 3 maç aranın ardından 3 puan kazandı. İlk hafta maçında Union Saint Gilloise'ı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Twente ve Manchester ile berabere kalırken; AZ Alkmaar'a mağlup olmuştu. Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran sarı-lacivertliler, direkt son 16 Turu'na katılma umudunu da güçlendirdi. Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri'nin performansları da teknik direktör Jose Mourinho'yu memnun etti.

FASLI YILDIZ OYUNCU AÇILDI

En Nesyri, Kayseri maçının ardından önceki gün de galibiyet golünü attı. Boşnak yıldız Dzeko ise iki maçlık aranın ardından on bire yeniden döndü. Futbolcu takımının beraberlik golünü kaydetti.