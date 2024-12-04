Fenerbahçe’de Oğuz fırtınası

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde önceki gün Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek puan kaybeden lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını üçe indirdi. Antep maçına ise sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Oğuz Aydın damga vurdu. İlk olarak Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de yer alan yerli oyuncu 2 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Gaziantep FK maçında da Jose Mourinho tarafından 11'de görev verilen oyuncu hocasının kendine olan güvenini boşa çıkarmadı ve maçın başında henüz 3. dakikada ağları havalandırdı. Sezon başında forma şansı bulmakta zorlanan ve Saint-Maximin'in arkasında kalan Oğuz Aydın'ın az oynaması tartışma konularından biri olurken 24 yaşındaki oyuncunun forma şansını değerlendirmesi Jose Mourinho ve taraftarı mutlu etti. Bu sezon 6 müsabakaya çıkan Oğuz Aydın, 3 gol attı 1 asist yaptı.