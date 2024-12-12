Fenerbahçe ağır yaralı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. 5. dakikada Samet'in, kaleci Dominik Livakovic'e geri pasında araya giren Guruzeta'nın pasında Inaki Williams meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 27. dakikada Amrabat'ın kaptırdığı topla ceza sahası içinde giren Guruzeta'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. 42. dakikada Saint- Maximin'in pasında topla buluşan Szymanski'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti. 45. dakikada Sancet'in pasında sağ kanatta topu alan Inaki Williams'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve ilk yarının skoru belli oldu: 0-2.

MERT MÜLDÜR KIZARDI

63. dakikada Sancet'in ceza yayından vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 68. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Tadic'in ortasında arka direkte Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Agirrezabala'da kaldı. 69. dakikada orta sahada Mert Müldür'ün orta sahada Inaki Williams'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Irfan Peljto, Mert'e sarı kart gösterdi. Müsabakada ikinci sarı kartını gören Mert Müldür kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.

SAMET'TEN BÜYÜK HATA

Kritik randevunun henüz 5. dakikasında Fenerbahçe yaşadığı büyük şanssızlıkla geriye düştü. Sarı-lacivertlilerde ceza alanı dışında topla buluşan stoper Samet Akaydin'in, kaleci Livakovic'e göndermek istediği pas kısa kaldı. İspanyol ekibinde Guruzeta araya girerken, pasında Inaki Williams meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Samet'e, yaptığı hatanın ardından maç boyunca tribünlerden büyük tepki geldi.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLERDEN 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçe'nin Athletico Bilbao'yu konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti. Tribünler yenilen gollerin ardından isyan bayrağını çekerken özellikle temsilcimizin kalesinde gördüğü ikinci golün ardından, istifa sesleri yükseldi. Tribünlerde, 'Ali Koç istifa' tezahüratları yapılırken, bu protesto devre arasında ve mücadelenin ikinci yarısında da devam etti. Taraftarlar bir bölümde 'Aziz Yıldırım' tezahüratları da yaptı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolseverler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası soyunma odasına giden takıma da tepki gösterdi.