Aziz Yıldırım’dan birlik çağrısı

FENERBAHÇE Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Son dönemde futbol takımının aldığı sonuçların ardından isminin kullanılmasına üzülerek şahit olduğunu belirten Yıldırım, "Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla şampiyonluğa ulaşmıştık. 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk. Puan farkı, o günkünden daha fazla değil. Fenerbahçe pes etmez. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür. Eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe'yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Fenerbahçe'nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki mesailerini takımımız için harcamaktadırlar" dedi.