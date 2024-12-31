Fenerbahçe’de Talisca krizi

Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk takviyesini Talisca ile yapmak adına bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Brezilyalı yıldızda önemli mesafe kateden sarılacivertliler, beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın Al- Nassr'dan 15 milyon Euro'nun üzerinde birikmiş alacağı var.

ELİ KOLU BAĞLANDI

Talisca'nın bu rakamı Al- Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi. Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi. Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertli kurmayların eli kolu bağlanırken, krizi çözmek adına temasların sürdüğü ifade edildi.