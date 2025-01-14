Büyük umutlarla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de Konyaspor deplasmanında sahaya 8 puanlık farkı korumak için çıktı. Jose Mourinho kritik randevuda dörtlü savunmayı tercih ederken, forvet hattında ise takımını çift forvetli sistemle yeşil zemine sürdü.

Amrabat'ın yokluğunda aynı bölgede Szymanski'ye görev verirken, oldukça ofansif bir kadro tercihinde bulundu. Karşılaşmaya 25. saniyede yediği şok golle adeta 1-0 yenik başlayan sarı-lacivertliler kısa sürede toparlandı.

Fenerbahçe duran toptan savunma oyuncularının bulduğu iki kafa golüyle skoru kısa sürede lehine çevirmeyi başardı. Ancak oyun olarak hala çok geride İstanbul ekibi. Geçen sezonla kıyaslarsak Mourinho'nun ekibinin akıcılık ve oyun planı anlamında yetersizliği gözlerden kaçmıyor. Açık konuşmak gerekirse şampiyon olacak oyunu oynamıyor. Elbette Mourinho kariyerinde hiçbir zaman göze hoş gelen futboldan yana olmadı, ancak bunca aksaklık sonrasında bir sorun olduğu da ortada.

ACİL AKSİYON ALINMALI

Sarı-lacivertlilerin yediği ikinci gol savunmanın adam paylaşım hatasından geldi. Meşin yuvarlak Çağlar'ın üzerinden geçiyor, Djiku kademeye giremiyor, Kramer bomboş kaleye topu gönderiyor. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte yönetim bir an önce aksiyon almalı.

En kısa sürede kaliteli bir ismi kadroya katmalı ve takıma adapte olması sağlanmalı. Sonuç ne olursa olsun yapılan hataların göz ardı edilmemesi, çözüm bulunması şart. Fenerbahçe dün akşam çok zorlandı. Yediği golden sonra reaksiyon göstererek öne geçse de geride kalan dakikalarda etkili bir oyun ortaya koymaktan uzak bir görüntü verdi. Öte yandan En-Nesyri ile olmayacak gibi gözüküyor. Oyuna bir katkısının olmamasına ek olarak gerek pas tercihleri gerekse de pozisyon bilgisiyle sınıfta kaldı. Fenerbahçe bugün her şeye rağmen kazandı. Eksik oyun planına, bireysel hatalara, formsuz isimlere rağmen... Her şeye rağmen sarı-lacivertliler kritik bir haftayı daha zor da olsa kayıpsız geçti. Ancak nereye kadar?