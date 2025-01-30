Fenerbahçe’de bir Sambacı da sol beke

DEVRE arası transfer döneminde kadrosunu üç isimle güçlendiren Fenerbahçe'de sırada sol bek var. Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho'nun bu bölge için iki isim belirlediği öğrenildi. Kanarya, Mourinho'nun raporu doğrultusunda önceliği Brezilya ekibi Botafogo'nun 21 yaşındaki sol beki Cuiabano'ya verdi. Yönetim, 21 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 6+2 milyon euroluk teklif yaptı ancak Brezilya ekibi henüz dönüş yapmadı. Cuma gününe kadar yanıt geleceği ifade edilirken, genç futbolcu için Torino'nun da devrede olduğu ancak teklifin daha düşün kaldığı da gelen bilgiler arasında. Eğer bonserviste anlaşma sağlanamazsa, Kanarya'nın gündemindeki ikinci ismin ise ABD ekibi Philadelphia'nın 27 yaşındaki Alman oyuncusu Kai Wagner olduğu öğrenildi.