Sarı-lacivertlilerden İsrail’e tepki

FENERBAHÇELİ futbolcular, Filistin'de insanlık suçu işlemeye devam eden İsrail'e tepki göstererek maç öncesi ısınmaya 'Stop crimes aganist humanity' yazılı siyah tişörtlerle çıktı. Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili yapılan paylaşımda; "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: "Stop crimes aganist humanity". Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder" ifadelerine yer verildi.