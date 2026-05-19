Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Listede yıldız isimler var

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, başkan adaylarının transfer planları ve hedefleri büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Dünya çapında yıldız isimlerle temas kurarak seçim sürecinde güçlü bir mesaj vermek isteyen adaylar, dikkat çekici oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.
Son olarak Aziz Yıldırım'ın da gündemine aldığı iddia edilen önemli bir golcü ismin ortaya çıktığı belirtilirken, bu transfer hamlesine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Takıma katıldığı an hemen katkı verecek üst düzey bir golcü isteyen Aziz Yıldırım ve kurmayları, PSG forması giyen Gonçalo Ramos'u gözüne kestirdi.
Efsane başkanın geçtiğimiz günlerde ekibiyle yaptığı toplantıda, "Gonçalo Ramos alalım. Tam bizim takıma ve taraftara uygun bir golcü" ifadesini kurduğu öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından, yetki verilen bir menajerin PSG ve Portekizli yıldızın menajeriyle ön görüşme yaptığı belirtildi. Haberde Fransa'da bir türlü istediği forma şansını bulamayan Gonçalo Ramos'un ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.
PSG'de teknik direktör Luis Enrique'nin Ramos'un gönderilmesini istemediği yazılsa da iyi bir teklif yapılması halinde bu kararının tekrar gözden geçirilebileceği ifade edildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Portekizli golcü, Fransız ekibiyle bu sezon toplam 44 maça çıktı. Daha çok sonradan oyuna giren Ramos, 12 gol ve 2 asistlik katkı verdi.