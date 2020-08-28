Bergama Belediye Ali Öztürk’ü kaptı

BAL'DA şampiyon olup bir sezon sonra 3. Lig'e dönen Bergama Belediyespor transferde bombayı patlattı. Teknik direktörlüğe Behram Üstün'ü ve sportif direktörlüğe Tezcan Sayar'ı getiren kırmızı- lacivertliler, 24Erzincanspor'dan tecrübeli golcü Ali Öztürk ile anlaştı, ilk transferini gerçekleştirdi. Geçen sezon 24Erzincan formasıyla 21 lig maçında 3 gol atan 33 yaşındaki forvet oyuncusu, Altınoluk ve Balıkesir BŞB'de amatör olarak görev yaptı, 2008'de Balıkesirspor'da profesyonel oldu, sırasıyla Manisa FK ve 24Erzincan formalarını giydi. Ali, Süper Lig'de 18, 1. Lig'de 41, 2. Lig'de 76, 3. Lig'de 184, Türkiye Kupası'nda 15 olmak üzere toplam 334 maça çıktı, 91 gol attı.

ÜMİT YÖNEY