Galatasaray’da Elneny sesleri

Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski futbolcusu Mario Lemina'dan gelen haber-le sarsılırken İngiliz basını sarı-kırmzılıların Beşiktaş'tan ayrılan Elneny'nin transferine çok yakın olduğunu iddia etti. Bonservisi Arse-nal'de olan Mısırlı başa-rılı oyuncu için önümüz-deki günlerde bir gelişme yaşanması bekleniyor. LEMİNA FULHAM'A Yönetimin başarılı oyuncuyu kiralamak istediği gelecek hafta içe-risinde bu transferi son-landırabileceği öğrenildi. Galatasaray ve Beşik-taş'ın gündemindeki Lemina ise Fulham yolcusu. France Football'ın haberine, Ful-ham kulübü Southamp-ton ile yaptığı görüş-melerin ardın-dan Lemina transfe-rinde anlaşma sağladı. France Football, devreye giren Fulham'ın Southampton ile anlaştığını ve transfe-rin kısa süre içinde açık-lanacağını yazdı.