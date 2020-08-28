  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Galatasaray’da Elneny sesleri

’da Elneny sesleri

Galatasaray’da Elneny sesleri
Giriş Tarihi: 28.8.2020

Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski futbolcusu Mario Lemina'dan gelen haber-le sarsılırken İngiliz basını sarı-kırmzılıların Beşiktaş'tan ayrılan Elneny'nin transferine çok yakın olduğunu iddia etti. Bonservisi Arse-nal'de olan Mısırlı başa-rılı oyuncu için önümüz-deki günlerde bir gelişme yaşanması bekleniyor. LEMİNA FULHAM'A Yönetimin başarılı oyuncuyu kiralamak istediği gelecek hafta içe-risinde bu transferi son-landırabileceği öğrenildi. Galatasaray ve Beşik-taş'ın gündemindeki Lemina ise Fulham yolcusu. France Football'ın haberine, Ful-ham kulübü Southamp-ton ile yaptığı görüş-melerin ardın-dan Lemina transfe-rinde anlaşma sağladı. France Football, devreye giren Fulham'ın Southampton ile anlaştığını ve transfe-rin kısa süre içinde açık-lanacağını yazdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray’da Elneny sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA