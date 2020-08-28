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Haberler Galatasaray Somaspor, Nurettin Çaglar’la yola devam

, Nurettin Çaglar’la yola devam

Somaspor, Nurettin Çaglar’la yola devam
Giriş Tarihi: 28.8.2020

3. Lig ekiplerinden Somaspor, iç transferde tecrübeli oyuncusu Nurettin Çağlar'ı ikna etti. Geçen sezon devre arasında 1922 Konyaspor'dan gelen 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla masaya oturan siyah-beyazlı yönetim, el sıkışıp yola devam kararı aldı. Somaspor'da Üzeyir Ergün'ün takımdan ayrılmasının ardından boşa çıkan takım kaptanlığına da Nurettin Çağlar getirildi, ikinci kaptan Onur Ulaş oldu. Nurettin, geçtiğimiz sezon 10 karşılaşmada 7 gole imza attı. Öte yandan Kocaeli Kartepe'de ikinci etap hazırlıklarını sürdüren Soma, kamptaki ikinci hazırlık maçında 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Muhammed, İbrahim ve Ahmet (kk) kaydetti.

ÜMİT YÖNEY

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