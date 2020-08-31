UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları saat 13.00'te, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise saat 14.00'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.
Aslan’ın rakibi belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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