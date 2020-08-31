Murillo bombası

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, savunma arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'nun İngiltere'den Newcastle United'ın gündeminde olması sebebiyle bu bölgeye bir takviye yapmayı planlanırken ismi devre arasında da gündeme gelen Jeison Murillo bir kez daha takibe alındı. Geçen sezon Celta Vigo'ya kiralık verilen ve bonservisi İtalyan kulübü Sampdoria'da bulunan 28 yaşındaki başarılı oyuncu ile ilgili girişimlere bi hafta içinde başlanacağı konuşuluyor.



SAVUNMAYA BİR TAKVİYE DAHA

Kulübü ile 2023 yılının Haziran sonuna kadar sözleşmesi devam eden Kolombiyalı stoper için Fiorentina, Cadiz ve Real Sociedad kulüplerinin de takipte olduğu biliniyor. Geçen sezon savunmada yaşadığı sıkıntıların tekrarlanmasını istemeyen Aslan, bu bölgeye bir takviye daha yapmayı düşünüyor. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelip savunma listesini sunacağı gelen haberler arasında.



KOLOMBİYA İLE 29 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın listesindeki Jeison Murillo, Kolombiya Milli Takımı'nda da 29 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 1 gol buldu. Murillo, kariyerindeki 218 mücadelede 9 kez gol sevinci yaşarken toplamda gördüğü 9 kırmızı kart ve 56 sarı kart ile dikkat çekti.



18 MAÇTA OYNADI

Murillo geçen sezon Celta Vigo formasıyla 18 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte Deportivo Alaves filelerini sarstı. Kariyerinde İnter ve Barcelona'nın da formalarını giyen başarılı stoper İspanya'da Granada, Cadiz, Las Palmas ve Valencia gibi ekiplerde de görev yapmıştı. 1.82 boyundaki oyuncu G.Saray dışında F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemlerinde yer almış ancak anlaşma gerçekleşmemişti.