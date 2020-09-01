Aslan’a Azeri rakip

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilen kura sonucu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, kura çekiminde Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak. Karşılaşmada 90 dakika beraberlikle sona ererse uzatmalara geçilecek. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak. Neftçi Bakü, geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladı. Bu sezon Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Shkupi'yi eleyen siyah-beyazlıların kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise 900 bin Euro değeri olan kaptan Emin Makhmudov gösteriliyor.

YAZ DÖNEMİNDE 5 TRANSFER YAPTILAR

NEFTÇİ yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli'yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk'un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev'in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi ayrıca maçlarını 15 bin kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.