Johansen’e yakın markaj

G.Saray'ın ön libero arayışları ile ilgili her yeni gün farklı bir isim ortaya atılırken Fulham'dan Stefan Johansen ismi bir adım öne çıkıyor. Fulham'ın Seri'nin takıma dönmesinin ardından Mario Lemina transferi ile orta sahasını iki eski Aslan'a emanet etmesiyle Johansen'in forma umudu azaldı. Sky Sports da gelişmeleri doğrulayıp Lemina transferinden sonra Stefan Johansen'in sarı-kırmızılılara yaklaştığını öne sürerken yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. 29 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Johansen, geçen sezon Fulham formasıyla Championship'te 33 maça çıkıp, 4 gol attı ve 3 asist gerçekleştirdi. 2017-2018 sezonunda Celtic'ten transfer edilen oyuncunun Galatasaray'a imza atması sürpriz sayılmayacak.



KEREM AÇIKLANDI

Bu arada Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor'un forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transferini dün resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar yapılan anlaşmanın 4 yıllık olduğunu duyurdu.